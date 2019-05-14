«Энергичный партнер»: Головина заподозрили в новом романе

Звезду сериала «Кадетство» Александра Головина подозревают в новом романе. Актеру приписывают отношения с коллегой по цеху Ангелиной Поплавской.

Вместе с 22-летней Поплавской артист участвовал в съемках новой киноленты. В связи с этим апрель 2019 года Головин провел на заснеженном Кольском полуострове. Серия снимков с зимними пейзажами и стала поводом для подозрений.

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Фотографии появились на странице Поплавской в Instagram. В кадре девушка вместе с Головиным дурачится на фоне горнолыжного курорта в Кировске Мурманской области.

«Мой самый энергичный партнер!» — оставила Полина двусмысленную подпись, отметив на фото аккаунт Головина.

Кроме того, совместный снимок появился и на странице самого Александра — на нем они с Поплавской стоят в одинаковых толстовках.

Instagram @s.a.n.e.k13

Ранее 5-tv.ru писал о том, что официально оформить отношения решили Потап и Настя Каменских.