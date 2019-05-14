Льготные авиабилеты в России можно будет купить через госуслуги

На субсидируемые маршруты билеты можно будет купить через сайт госуслуг. Как сообщают «Известия», ведомство прорабатывает данный вопрос с авиакомпаниями.

Специалисты подсчитали, что в 2019 году россияне совершат около одного миллиона перелетов по направлениям Крым, Калининград и Дальний Восток. Сейчас билеты туда можно приобрести только в кассах.

Программа субсидирования позволила сделать проездные документы по популярным у жителей России направлениям в два-три раза дешевле, чем в другие города нашей страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили не рассаживать детей и родителей в самолетах. По мнению авторов инициативы, соответствующая обязанность для авиакомпаний снизит риск возникновения паники при чрезвычайных ситуациях.