Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высказался насчет разрыва Украины с Россией, сообщают «Известия». Он считает, что если продолжить антироссийский курс, то Незалежная «потеряет восток», и останется без помощи.

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Рабинович сравнил Украину с «ласковым теленком» из пословицы, которому следовало бы «сосать двух маток». Под этим он имел в виду, что Киеву стоит налаживать отношения и с Москвой, и с Вашингтоном, чтобы получить максимальную выгоду.

«Если вы разорвете отношения с Америкой, если вы разорвете отношения с Россией, точнее продолжите (разрывать — Прим. ред.), то что вы делать собираетесь? Вы же вообще нигде не получите помощь» , — сказал Рабинович.

Нардеп вспомнил ситуацию с Рудольфом Джулиани, адвокатом Трампа, который отказался лететь в Киев, увидев в окружении Зеленского «врагов Америки». Это свидетельствует о том, что для Незалежной есть угроза разрыва не только с Россией, но и с США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией».