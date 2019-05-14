«По пояс в горячей воде»: мужчина провалился в яму, провожая ребенка в детсад

, 11:55 Эксклюзивное интервью 72

В Приморском районе Петербурга мужчина с сыном оказались в эпицентре коммунальной аварии по дороге в детский сад.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Завершение отопительного сезона, возможно, спасло жизнь петербуржцу Алексею Евлампиеву, который провалился в промоину с горячей водой по дороге с сыном в детский сад.

Прорыв теплотрассы произошел на Стародеревенской улице в Приморском районе города. Мужчина с ребенком подходили к детсаду по тропинке, как вдруг земля под их ногами провалилась. Через мгновение петербуржец оказался в яме.

Гороскоп на 14 мая: Львы, корона потолок не царапает, правда?

«По пояс в горячей воде. Как мне объяснили, градусов 50 она была. Если 70, то я бы сейчас в травме был. Выкарабкался, у меня ребенок рядом стоял. Сначала казалось, что не выкарабкаюсь», — отметил Алексей.

Пятый Канал

Пострадавший сообщил, что на место прибыла бригада скорой помощи, однако он от госпитализации отказался. По словам мужчины, после инцидента явные признаки ухудшения самочувствия или внешние травмы не наблюдаются. Алексей добавил, что все-таки заедет к травматологу для осмотра.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Петербурга, где в яму с кипятком провалился пассажирский автобус.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:29
Анна Хилькевич похвасталась «дубайским» загаром — фото
12:27
Самолет, летевший из Москвы в Милан, экстренно возвращается во «Внуково»
12:17
Трехлетнюю девочку придавил упавший в магазине холодильник — видео
12:10
Дочь Винокура развелась с известным продюсером после шести лет брака
11:55
«По пояс в горячей воде»: мужчина провалился в яму, провожая ребенка в детсад
11:48
Невестка Пугачевой сразила подписчиков нежным снимком
11:39
Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов в Тихом океане
11:28
«Тамагочи» возвращается! Виртуальный питомец из 90-х скоро появится в магазинах
11:16
«Устала Ира» — 40-летняя актриса Пегова удивила подписчиков слишком натуральным фото
11:07
Видео: Лучшие и худшие плавленные сыры назвали в Роскачестве
10:55
Макеева показала видео из постели с двумя роскошными котами
10:46
Новые правила покупки ж/д билетов на новорожденных начали действовать в России
10:41
Пластик — отдельно! Новая система обращения с мусором заработала в Ленобласти
10:28
Стеша Маликова в блузке с откровенным декольте разозлила подписчиков — фото
10:16
Депутат Рады предостерег Зеленского от разрыва с Россией
10:07
Любовь и лебеди: Кто убил самку птицы под Петербургом, и что теперь будет с ее потомством
9:55
Видео: Тарзан в красных стрингах прилег на тело полуголой женщины
9:46
Эксперты ВОЗ назвали главную причину детского ожирения
9:36
«Мужчина — это поступки?»: Бузова с шикарным букетом заинтриговала подписчиков
9:27
Оружие на опережение: Путин поставил новые задачи перед ОПК

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Реклама