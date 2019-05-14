«По пояс в горячей воде»: мужчина провалился в яму, провожая ребенка в детсад

Завершение отопительного сезона, возможно, спасло жизнь петербуржцу Алексею Евлампиеву, который провалился в промоину с горячей водой по дороге с сыном в детский сад.

Прорыв теплотрассы произошел на Стародеревенской улице в Приморском районе города. Мужчина с ребенком подходили к детсаду по тропинке, как вдруг земля под их ногами провалилась. Через мгновение петербуржец оказался в яме.

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«По пояс в горячей воде. Как мне объяснили, градусов 50 она была. Если 70, то я бы сейчас в травме был. Выкарабкался, у меня ребенок рядом стоял. Сначала казалось, что не выкарабкаюсь», — отметил Алексей.

Пятый Канал

Пострадавший сообщил, что на место прибыла бригада скорой помощи, однако он от госпитализации отказался. По словам мужчины, после инцидента явные признаки ухудшения самочувствия или внешние травмы не наблюдаются. Алексей добавил, что все-таки заедет к травматологу для осмотра.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео из Петербурга, где в яму с кипятком провалился пассажирский автобус.