Гороскоп на 14 мая: Львы, корона потолок не царапает, правда?

Смотрите в небо и думайте о вечном. Такой совет дают звезды сегодня всем знакам Зодиака. Тельцы, вам сегодня предлагают вспомнить о своем творческом начале. День будет благоприятен для похода в танцевальный класс или театральную студию. Овны, здоровье, здоровье и еще раз здоровье. Не забывайте о целительной силе массажа или финской сауны. Это, кстати, может помочь вам не только освободиться от старых травм, но и приблизиться к свету. Рыбы, только вы отвечаете за собственную жизнь. Ищите гуру, который научит вашего внутреннего бойца не только защищаться от недоброжелателей, но и самому отвоевывать вкусные кусочки.

Овен — гороскоп на сегодня, 14 мая

Овны, духовно вырасти, вот что вам рекомендуют ваши карты. Некоторым из вас помогут целительные силы массажа или финской сауны. Это не только освобождает от старых травм, но и приближает воспрявшую душу к свету. Поднимите ваш Дзен на ступеньку выше. Если вы живете вдали от города, включите прогулки босиком по траве в ваш ежедневный моцион.

Космический совет: запишитесь на массаж или сходите в баню.

Телец — гороскоп на сегодня, 14 мая

Тельцы, вам сегодня предлагают вспомнить о своем творческом начале. День будет благоприятен для похода в танцевальный класс или театральную студию. Спойлер. Вселенная готовит для вас знаковую встречу в том месте, которое вы выберете для тренировки своих лирических струн. Это знакомство надолго объединит вас с вашим партнером на пути к вечным истинам.

Космический совет: после работы загляните в танцкласс или любую другую творческую студию, близкую вашим желаниям.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 14 мая

Близнецы, вы стоите на перепутье и тут, как в сказке, главное выбрать правильную дорогу, чтобы не потерять коня или голову. Вселенная с вами, поэтому не бойтесь. На работе возможны маленькие приятные сюрпризы в виде премии или небольшого повышения по службе. Пусть это приятное знание послужит отправной точки для улыбки на вашем лице. Помните счастливые вибрации приходят назад в большем объеме.

Космический совет: не бойтесь сделать шаг, вы идете к новым свершениям.

Рак — гороскоп на сегодня, 14 мая

Раки, вы еще помните кем хотели быть в детстве? Сегодня самое время окунуться в воспоминания, чтобы сделать правильный выбор. Пообщайтесь с вашим внутренним ребенком и действуйте, вы итак слишком долго ждали.

Не бойтесь осуждения со стороны ближайшего окружения, настоящие поймут, лживые отсеются. Восстановите связь со своей стихийной природой.

Космический совет: вспомните, какие цели вы ставили перед собой, когда были маленьким и мечтали о большом и радостном мире.

Лев — гороскоп на сегодня, 14 мая

Львы, корона потолок не царапает, правда? Не стесняйтесь тех достижений, которые есть в вашей жизни. Вы по праву занимаете то место, на котором сейчас находитесь. Но это и не повод зазнаваться. Протяните руку помощи тем, кто в ней нуждается. Подсказка, ваши коллеги перестанут вам отчаянно завидовать если вы поделитесь с ними своими маленькими профессиональными секретами.

Но не стоит давать рыбу, если можно научить пользоваться удочкой.

Космический совет: делитесь профессиональными секретами с коллегами и подчиненными.

Дева — гороскоп на сегодня, 14 мая

Девы, перестаньте нервничать. Все будет хорошо. Нужно только отпустить старые обиды и продолжить движение вперед. Золотые слова Арианы Гранде: «Приходит свет, чтобы вернуть все, что украла тьма». Чтобы не совершать путь вверх в одиночестве, прихватите с собой в дорогу диск с любимой музыкой, а еще лучше, позвоните старому другу творческой профессии, общение с ним поможет исцелить душу.

Космический совет: звезды обещают скорое исцеление, помогите им работой над собой.

Весы — гороскоп сегодня, 14 мая

Весы, все предложения, которые сегодня прозвучат в ваш адрес можно принимать без опаски. Главное, чтобы вам хватило времени, на все планы и намерения. Работайте со своими страхами и неуверенностью. Вселенная советует доверять интуиции, сегодня она не подведет. P. S. отнеситесь с особым вниманием к просьбам членов семьи.

Космический совет: если это не срабатывало раньше, не означает, что не получится и сейчас, будьте смелее.

Скорпион — гороскоп сегодня, 14 мая

Скорпионы, не стройте из себя мученика, вам не идет. Все мы когда-то плакали. Сегодня ваш день, но вступите в него с улыбкой на лице и без камня за пазухой. Не позволяйте вашему прошлому мешать получить новые радостные моменты в этой жизни.

Совет: чтобы получить что-то по-настоящему большое надо запастись терпением. Вселенная готовит для вас большое предложение, помогите ей своей мудростью и умением ждать.

Космический совет: вступите в новый день с улыбкой на лице и без камня за пазухой.

Стрелец — гороскоп сегодня, 14 мая

Стрельцы, не переоценивайте свои возможности, ваши силы не бесконечны. Отдохните. На работе лучше взять отгул. Отправляйтесь на прогулку с детьми. Ваше место силы сегодня берег естественного водоема.

Повторяйте как мантру, вы достойно работали — имеете право на лень. Сдайтесь потоку. То, о чем вы мечтаете, скоро случится.

Космический совет: плывите по течению.

Козерог — гороскоп сегодня, 14 мая

Козероги, период затишья закончился. Сегодня вы снова на коне и снова будете вести за собой полки! Вы готовы к этому? Если нет, это все же ничего не меняет. Вернитесь в режим действия. Не надейтесь на помощь соратников, день только тогда будет успешным если все решения вы будете принимать единолично.

Лучше всего у вас получится добиться успеха на неизведанных территориях, даже если вам кажется, что навыков и умений для этого не хватит.

Космический совет: смелость города берет, сегодня это про вас.

Водолей — гороскоп сегодня, 14 мая

Водолеи, все старое в топку! Избавьтесь от залежей прошлого как в квартире, так и в вашей душе. Вселенная готова вам помочь на пути к новым высотам только в том случае, если вы перестанете оглядываться на вчерашний день. Если кто-то не готов пойти вместе с вами прямо сейчас, не спешите оплакивать потерю, если это по-настоящему ваше, оно догонит вас. Что касается вещей, которые вы «потеряли» на этом пути. Они никогда не были вашими с самого начала.

Космический совет: освободитесь от всего, что вам мешает.

Рыбы — гороскоп сегодня, 14 мая

Рыбы, чтобы обрести новое не обязательно уходить в неизведанное, иногда приходится опуститься глубже и там обрести новые знания и напитаться новыми силами. Звезды рекомендуют: ищите гуру, который научит вашего внутреннего бойца не только защищаться от недоброжелателей, но и самому отвоевывать вкусные кусочки.

Космический совет: пусть ваш внутренний стервятник поможет вам создать жизнь, которая вдохновляет вас.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на наступившую неделю с 13 по 19 мая.