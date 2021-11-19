Пять поводов полюбить утро от Анфисы Чеховой

Известная российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала подписчикам, почему стоит полюбить утро. Звезда нашла пять главных причин для того, чтобы каждый день просыпаться с улыбкой и бодро вставать с постели.

По мнению теледивы, обеспечить хорошее настроение на весь день может трогательное сообщение от возлюбленного. Достаточно прочитать, лежа на кровати: «С добрым утром!» — и глаза тут же наполнятся блеском.

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Если человек все же заставил себя подняться с кровати, зарядить бодростью его сможет чашка ароматного кофе, считает Чехова. По мнению звезды, нет ничего лучше, чем когда домашняя кофемашина варит «самый вкусный» напиток.

Кроме того, открыть глаза ранним утром, по словам светской львицы, помогут «хорошие планы», которые были построены заранее. Если распорядок дня внушает радость, то и из дома хочется выйти как можно быстрее, уверена ведущая.

Женщин также радует красивое отражение в зеркале, пишет Чехова. Любая представительница прекрасного пола будет счастлива, увидев, что спросонья она выглядит чудесно без грамма косметики на лице.

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А если, помимо прочего, в гардеробной «ждут новое платье, юбка, блузка или туфли и тебе не терпится их надеть», то можно с уверенностью считать, что утро началось удачно, считает теледива.

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