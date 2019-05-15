Британский андерграундный художник Бэнкси вполне может являться автором нового рисунка, появившегося на стене одного из домов в итальянской Венеции, сообщает Mirror.

Изображение ребенка в спасательном жилете, размахивающего розовым факелом, размещено прямо над водной гладью одного из городских каналов. По мнению искусствоведов, рисунок отображает суть кризиса мигрантов в Европе, после гибели 65 человек в Средиземном море у тунисского побережья.

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Общественность теряется в догадках — Бэнкси или не Бэнкси?! Издание отмечает, что изображение появилось в конце прошлой неделе перед стартом Венецианской биеннале. Специалисты склонны полагать, что работа все-таки принадлежит руке британского «подпольщика» — об этом говорит его фирменный отличительный стиль и политический подтекст.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что неизвестные похитили работу Бэнкси из парижского театра «Батаклан». Произведение знаменитого уличного художника было посвящено жертвам теракта 2015 года.