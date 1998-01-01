Неизвестные похитили работу Бэнкси из парижского театра «Батаклан»

В Париже пропала символичная работа авторства Бэнкси, нарисованная на двери концертного зала «Батаклан». Скандально известный художник изобразил скорбящую женщину в память о погибших от рук радикальных исламистов в ноябре 2015 года.
L’œuvre de @originaIbanksy hommage aux victimes du 13/11 a été volée. pic.twitter.com/FMHoobzRXm— Bataclan (@bataclan_) 26 января 2019 г.
Работа Бэнкси исчезла в ночь на воскресенье 27 января. Накануне возле театра был замечен подозрительный фургон.
Жертвами теракта 13 ноября 2015 года стали 150 человек. Из них 90 погибли в театре «Батаклан».
Ранее Пятый канал сообщал, что «самоуничтожившаяся» картина Бэнкси была продана за $1,4 миллиона.