Неизвестные похитили работу Бэнкси из парижского театра «Батаклан»

В Париже пропала символичная работа авторства Бэнкси, нарисованная на двери концертного зала «Батаклан». Скандально известный художник изобразил скорбящую женщину в память о погибших от рук радикальных исламистов в ноябре 2015 года.

— Мы встревожены и возмущены. Работа Бэнкси, символа памяти, которая принадлежала всем нам, парижанам и гражданам мира, была украдена, — говорится в Twitter-канале театра.

Работа Бэнкси исчезла в ночь на воскресенье 27 января. Накануне возле театра был замечен подозрительный фургон.

Жертвами теракта 13 ноября 2015 года стали 150 человек. Из них 90 погибли в театре «Батаклан».

Ранее Пятый канал сообщал, что «самоуничтожившаяся» картина Бэнкси была продана за $1,4 миллиона.