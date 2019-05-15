Путин заявил о нелегитимности антироссийских санкций

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Президент России уверен, что санкции, введенные Западом против РФ, мешают отношениям между странами.

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Фото, видео: ТАСС/Никольский Алексей, Пятый канал

Президент России Владимир Путин в среду, 15 мая, на пресс-конференции по окончании переговоров с австрийским лидером Александром Ван дер Белленом заявил, что ограничительные меры, введенные Западом против РФ, мешают отношениям между странами, сообщает РИА Новости.

По мнению главы российского государства, эти действия нелегитимны, так как приняты в обход Совета Безопасности ООН.

«Санкции всегда мешают. Это нелегитимные действия, производимые в обход Совета Безопасности ООН. Только Совет Безопасности ООН может вводить такие ограничения, а все остальное является нелегитимным и противоречит международному праву», — заявил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что, к сожалению, это практика сегодняшнего дня.

«Мы живем в этих условиях, понимаем, что в одностороннем порядке мы это тоже отметить не можем. Санкции против РФ наносят нам ущерб в меньшей степени, страны Европы потеряли десятки миллиардов евро», — сказал Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные СМИ обсуждают итоги встречи Путина и Помпео. Госсекретарь США намерен доложить Дональду Трампу свои размышления по этому поводу за закрытыми дверями, поэтому журналистам остается только анализировать каждую деталь переговоров.

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