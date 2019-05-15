«Огнище!» «Русская Кардашьян» в ботфортах и мини-бикини свела юзеров с ума

Модель Анастасия Квитко, которую поклонники прозвали «Русской Кардашьян», опубликовала в Instagram фотографию в новом образе. На этот раз 24-летняя дива облачилась во все красное — мини-бикини, бомбер и ботфорты. Для пущего эффекта Квитко украсила бедра ремнем в виде цепи.

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«Вот это огнище!» — прокомментировал пользователь.

«Какая ты красотка!» — добавил другой.

«Восхитительно!» — не сдержался юзер.

«Хотел бы я оказаться рядом!» — признался подписчик.

«С каждым разом все краше и краше. Как тебе это удается?» — озадачился поклонник.

Instagram @anastasiya_kvitko

Ранее 5-tv.ru рассказывал об еще одном образе «Русской Кардашьян», взволновавшем соцсети, — образе женщины-кошки. Тогда Анастасию Квитко также осыпали тысячами комплиментов.