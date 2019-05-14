Женщина-кошка: «Русская Кардашьян» в корсете лишила поклонников речи

Модель Анастасия Квитко в очередной раз порадовала поклонников сексуальными фото. Однако новые снимки «русской Кардашьян» заставили подписчиков буквально онеметь.
Анастасия Макеева снова разделась на поле с тюльпанами
На фотографиях, которые Квитко опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в черном кожаном корсете и таких же трусиках. Образ дополнен высокими перчатками, ботфортами и солнцезащитными очками.
Комментировать фотосессию Анастасия никак не стала — в описании снимков есть только ссылки на аккаунты членов съемочной группы. Как оказалось, немногословными после этой серии кадров стали многие поклонники «русской Кардашьян».
«Ого!»
«Женщина-кошка. У меня нет слов!»
«Ва-а-ау!» — коротко выразили свои впечатления подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» восхитила поклонников фотографией своей груди.