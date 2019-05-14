Женщина-кошка: «Русская Кардашьян» в корсете лишила поклонников речи

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Фотомодель Анастасия Квитко выложила в социальных сетях серию пикантных снимков.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Модель Анастасия Квитко в очередной раз порадовала поклонников сексуальными фото. Однако новые снимки «русской Кардашьян» заставили подписчиков буквально онеметь.

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На фотографиях, которые Квитко опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в черном кожаном корсете и таких же трусиках. Образ дополнен высокими перчатками, ботфортами и солнцезащитными очками.

Комментировать фотосессию Анастасия никак не стала — в описании снимков есть только ссылки на аккаунты членов съемочной группы. Как оказалось, немногословными после этой серии кадров стали многие поклонники «русской Кардашьян».

«Ого!»

«Женщина-кошка. У меня нет слов!»

«Ва-а-ау!» — коротко выразили свои впечатления подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» восхитила поклонников фотографией своей груди.

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