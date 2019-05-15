«Не вижу конкурентов»: Рудковская о будущем выступлении Лазарева на «Евровидении»

Продюсер Яна Рудковская высказала уверенность в победе российского певца Сергея Лазарева на «Евровидении». По ее мнению, судя по первому полуфиналу конкурса, артисты из других стран вряд ли смогут удивить жюри и обычных зрителей. Об этом Рудковская заявила в беседе с ФАН.

«Евровидение» стартовало в Тель-Авиве во вторник, 14 мая. По итогам первого этапа в финал прошли десять участников из 17. Лазарев выступит во втором этапе конкурса в четверг, 16 мая, с композицией Scream. Он выйдет на сцену под номером «13».

«Не вижу никаких серьезных конкурентов у Сережи. В первом полуфинале, кроме девочки из Сербии и девочки из Австралии, просто не на что было смотреть. Прошедший полуфинал был самый слабый за все время, что я отслеживаю этот конкурс», — сказала продюсер во время разговора с агентством.

Рита Дакота впервые показала свою фигуру после липосакции — видео

Яна Рудковская уверена, что никто из участников «Евровидения» в 2019 году не сможет сравниться с российским певцом ни по качеству произведения, ни по уровню подачи, ни по профессионализму. Однако есть один момент, который все же может помешать Серегею Лазареву, считает продюсер. Некоторые артисты выступят на конкурсе с песнями, которые считаются в других странах хитами.

«Единственное, что может помешать Сергею, — его песня до сих пор не стала международным хитом. Но еще раз повторю: в этом году у Сережи самые большие шансы на победу», — подчеркнула Рудковская.

Между тем сам певец в одном сторис в Instagram сообщил, что он сейчас полностью погружен в репетиции своего номера и на время пропадает из соцсетей.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный список победителей в первом полуфинале конкурса во вторник, 14 мая.