Выпускница «Фабрики звезд» Рита Дакота похвасталась потрясающими видами Мальдивских островов, куда она отправилась сразу после концерта в Киеве. На этих кадрах она позирует в купальнике с бутылкой шампанского в руке, а рядом виднеется пляж и бирюзовые воды океана.

Instagram @ritadakota

В конце апреля певица рассказала о липосакции, с помощью которой удалось убрать жир на животе и коленях. Долгое время она не показывала результаты работы хирургов, выставляя в социальных сетях свои старые фотографии.

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В первый же день на любимом курорте 29-летняя красотка выложила снимок в бикини, подчеркивающим идеальную фигуру. В комментариях многие пришли в восторг от аппетитных форм девушки и засыпали ее комплиментами.

Ранее Рита Дакота рассказала о своих фанатках, покидающих концерт без нижнего белья.