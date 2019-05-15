Опубликован посмертный клип диджея Avicii

В сети опубликован новый посмертный клип диджея Avicii. Видео на композицию «Tough Love» стало уже второй посмертной работой шведского музыканта.

Ранее друг Avicii Карл Фальк опубликовал трек «SOS», над которым диджей работал незадолго до ухода из жизни.

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Видеоролик представляет собой легкое, романтичное произведение, в котором танцует молодая пара на скалистой местности на берегу океана. Сам трек войдет в третий посмертный альбом шведского музыканта «Tim», выход которого запланирован на 6 июня.

Тим Берглинг ушел из жизни 20 апреля 2018 года на курорте в Омане. Автору хитов «Wake me up», «Hey brother» и «Lеvеls» было всего 28 лет. Среди основных версий его смерти называли обострение панкреатита из-за чрезмерного пристрастия к алкоголю. Официальная причина смерти до сих пор неизвестна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii.