В Иркутске задержали виновника смертельного ДТП

, 6:56 Эфирная новость 349

Личность водителя, скрывшегося с места аварии, смогли установить благодаря камерам уличного видеонаблюдения.

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Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Михаил Терещенко

В Иркутске полиция задержала водителя, который сбил подростка на пешеходном переходе. ДТП сняли камеры уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, как иномарка не сбавляя ход сбивает человека. Нарушитель тут же скрывается с места происшествия. От полученных травм 17-ти летний юноша погиб.

Установить личность водителя так же смогли по камерам. На них отчетливо видна попытка бегства. Но скрыться ему удалось всего на несколько часов.

«Следствию предстоит разобраться во всех обстоятельствах случившегося, в том числе провести процедуру медицинского освидетельствования на предмет наличия состояния опьянения у задержанного», — официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал детали смертельного ДТП в Петербурге на углу Невского проспекта и набережной Фонтанки.

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