Названа одна из главных причин гриппа

Ученые из Йельского университета провели эксперимент и выяснили, при каких условиях вирус гриппа наиболее опасен. Оказалось, что пониженная влажность оказывает большее влияние на заболеваемость, чем низкая температура, сообщает Дни.ру.

Для своего эксперимента они поместили животных в камеры с одинаковой температурой и разной влажностью и заразили их вирусом гриппа А. Исследование показало, что именно в клетках с пониженной влажностью подопытные заболевали быстрее и чаще.

Дальнейшее изучение показало, что при низкой влажности снижается активность иммунитета, а организм хуже восстанавливает повреждения, нанесенные болезнью. Кроме того, менее активными становятся реснички на поверхностях клеток, которые мешают вирусу попасть в организм.

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