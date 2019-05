Ошибочка вышла: Новая косметика Кайли Дженнер признана опасной для здоровья

Самая молодая миллионерша мира Кайли Дженнер недавно представила свой новый косметический продукт — скраб для лица. Однако сразу после релиза средства по уходу за кожей выяснилось, что Walnut Face Scrub опасен для здоровья.

О шокирующем факте сообщило издание The Sun. На страницах газеты появилось интервью с экспертом Россом Перри. Специалист подчеркнул, что ингредиенты, входящие в состав нового скраба линейки Kylie Skin, способны травмировать кожу.

В частности, речь идет о порошке из скорлупы грецкого ореха. Его использование приводит к микротравмам, особенно если наносить средство на нежную и чувствительную кожу лица. Сама же Дженнер в промо-ролике представляет скраб как «нежный, но очень эффективный» и советует пользоваться им трижды в неделю, чтобы отшелушивать отмершие клетки кожи.

«Порошок из скорлупы грецкого ореха известен как сильное отшелушивающее средство. И хотя это отличный способ избавиться от мертвых клеток кожи, жесткие отшелушивающие ингредиенты могут в конечном итоге поранить ее», — комментирует эксперт.

Пользователи социальных сетей тоже обратили внимание на сомнительный пункт в составе новинки. У многих наличие грецкого ореха в продукции Дженнер вызвало недоумение.

One of the largest beauty companies in the entire world and she puts out a damn st Ives walnut scrub??? That is KNOWN to damage the moisture barrier and create micro tears? I’m tired pic.twitter.com/SVXc8df0Ua