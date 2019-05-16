«Кровавая бойня»: Украинский генерал о последствиях военного столкновения с Россией

Бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в случае военного столкновения с Россией начнется «кровавая бойня».

По его словам, Киев располагает достаточными силами, чтобы «освободить Донбасс» в течение нескольких недель.

«Будет кровавая бойня, результаты которой трудно до конца спрогнозировать. Однако мы понимаем, что военное превосходство у России больше», — приводят «Известия» заявление Романенко.

Генерал добавил, что победить на Донбассе Киеву помогут и политико-дипломатические методы, однако сейчас Украине стоит повременить с восстановлением границ.

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«Нам нужно подготовиться, и в момент наибольшей слабости России, если будет необходимость, решительно восстанавливать свои границы и суверенитет», — заявил Романенко.

Генерал Романенко не в первый раз допускает резкие высказывания в адрес России. Так, в апреле он заявил о поддержке Китая в случае захвата Сибири.