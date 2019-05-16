«Кровавая бойня»: Украинский генерал о последствиях военного столкновения с Россией

Бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что в случае военного столкновения с Россией начнется «кровавая бойня».
По его словам, Киев располагает достаточными силами, чтобы «освободить Донбасс» в течение нескольких недель.
Генерал добавил, что победить на Донбассе Киеву помогут и политико-дипломатические методы, однако сейчас Украине стоит повременить с восстановлением границ.
Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!
Генерал Романенко не в первый раз допускает резкие высказывания в адрес России. Так, в апреле он заявил о поддержке Китая в случае захвата Сибири.