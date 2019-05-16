Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Не забывайте свои сны, Раки, потому что есть великая вероятность, что они помогут вам в самый неожиданный момент. Тельцы, любовь и тоска не слова-синонимы. Если вы скучаете по своей второй половинке, приложите усилия, чтобы уничтожить расстояние между вами. Львы, если вы когда-то мечтали о славе великого врачевателя, готовьтесь, звезды могут предоставить сегодня шанс проявить себя на поприще оказания медицинской помощи ближнему. Помните чем отличается йод от перекиси водорода?

Овен — гороскоп на сегодня, 16 мая

Ведьма — это воплощение божественной женственности или проводника древней мудрости. Овны, сегодня не до суеверий, соединитесь с мудрой женщиной внутри себя и попросите ее осветить путь для вас. Вселенная подсказывает, что этот день станет знаковым в вашем путешествии к себе. Если умеете гадать, то разложите карты или посмотрите, что показывает кофейная гуща. Вы будете удивлены ответами, которые увидите.

Космический совет: день станет знаковым в вашем путешествии к себе.

Телец — гороскоп на сегодня, 16 мая

Тельцы, любовь и тоска не слова-синонимы. Если вы скучаете по своей второй половинке, приложите усилия, чтобы уничтожить расстояние между вами. Что есть ключ к глубокой близости? Позволить любимым увидеть, что на самом деле происходит в вашем сердце. Если на ваши отношения влияют внешние факторы, поверьте, у вас есть все, что нужно, чтобы противостоять этому. Если ваша воля сильна, а действия последовательны, то все у вас получится.

Космический совет: если вы скучаете по своей второй половинке, приложите усилия, чтобы уничтожить расстояние между вами.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 16 мая

«Понимание чьих-либо страданий — лучший подарок, который вы можете дать другому человеку. Понимание — это другое имя любви. Если ты не понимаешь, ты не можешь любить». То, что вас просят сделать сегодня: использовать легендарные слова Тиш Нхт Хонх в своей жизни. Оглянитесь вокруг, среди ваших друзей или коллег есть кто-то, кто переживает трудные времена? Подарите ему тепло и внимание. Помните, даже обычное участие способно исцелить разбитое сердце, а что уж говорить о любви.

Космический совет: ваша любовь способна исцелить разбитые сердца.

Рак — гороскоп на сегодня, 16 мая

Раки, хотите начать свой день с чего-нибудь не банального? Не забывайте свои сны сегодня, потому что есть великая вероятность, что они помогут вам в самый неожиданный момент. Приготовьтесь получить дополнительный пакет услуг от Вселенной вместе с подтверждением того, что вы на правильном пути. Ваш девиз на сегодня: не сдавайся и верь. Не позволяйте скептицизму победить в этот раз. Помните, счастье — ваша прерогатива, и у вас есть дар изготовлять собственное зелье благополучия — каждый день.

Космический совет: счастье — ваша прерогатива.

Лев — гороскоп на сегодня, 16 мая

Львы, Вселенная не хочет, чтобы вы отказывались от своих мечтаний. Вы будете удивлены тем, как и когда все начнет проявляться — и гораздо раньше, чем вы ожидаете! Спойлер. Если вы когда-то мечтали о славе великого врачевателя, готовьтесь, звезды могут предоставить сегодня шанс проявить себя на поприще оказания медицинской помощи ближнему. Помните чем отличается йод от перекиси водорода? И еще одна подсказка для правильных решений. Когда вы отказываетесь от амбиций вашего эго, вы даете своему высшему Я шанс проявить себя.

Космический совет: готовьтесь проявить себя на поприще, о котором всегда мечтали.

Дева — гороскоп на сегодня, 16 мая

Одинокие Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура. Любовь, романтика и секс на картах. Если кто-то пытался привлечь ваше внимание некоторое время назад, перестаньте быть букой, перезвоните. Вопрос для азартных карьеристов. Зачем играть в стерву в одиночку, когда у вас есть соратники? Объединитесь и выступите единым фронтом, результат приятно удивит вас.

Космический совет: любовь, романтика и и секс на картах.

Весы — гороскоп сегодня, 16 мая

Весы, сами звезды выстроились в почетный караул, чтобы осветить и обезопасить ваше путешествие к вершинам. Реальный вопрос: готовы ли вы хотя бы наметить план вашего пути к успеху? Карты указывают на время обучения — как формального, так и неформального — в зависимости от того, где вы находитесь в своем путешествии. Те, кто размышлял над получением дополнительного образования или собирался работать над своей докторской степенью — сейчас самое подходящим временем.

Космический совет: карты указывают на время для обучения.

Скорпион — гороскоп сегодня, 16 мая

Вы слишком долго уклонялись от того, чтобы работать над собой. Вы забыли удалять сорняки и ухаживать за своим внутренним садом. Время истекло, Скорпионы. Вселенная хочет, чтобы вы перестали восхвалять чужие достижения и занялись собственным духовным ростом. Карты указывают на время медитации и внимательности. Начните с малого. Иногда ддаже такие простые действия, как заваривание лавандового чая или изготовление цветных карандашей, могут родвинуть вас на одну ступеньку вверх на пути к вершинам, где дух обретает крылья.

Космический совет: карты указывают на важность медитации и внимательности.

Стрелец — гороскоп сегодня, 16 мая

Есть люди, которые выигрывают в лотерею, а есть те, кто даже не пытались купить билет. Спойлер: купите лотерейный билет, Стрельцы. У Вселенной большие планы на вас. Главное, удостоверьтесь, что вы достигли того самого места и подгадайте время, чтобы начать ковать железо пока горячо. Что еще? Будьте готовы, чтобы получить этот большой жирный бонус. Это время пожинать плоды.

Космический совет: Вселенная имеет большие планы для вас.

Козерог — гороскоп сегодня, 16 мая

Козероги, сказочный роман заказывали? Вуаля. Получите и распишитесь. Позвольте себе быть сбитым с ног. Пусть летящие искры разбудят неистовую богиню внутри вас. Есть что-то, что вы хотели попробовать — в постели или как-то иначе? Расскажите о своей самой дикой фантазии своему партнеру. Поверьте, вы удивитесь, что ваша откровенность получит не только отклик, но и позволит узнать много нового о жизни, сексе и вашей второй половинке.

Космический совет: не гасите летящие искры, они обещают пробудить богиню внутри вас.

Водолей — гороскоп сегодня, 16 мая

Когда дело доходит до пробуждения, не существует универсального подхода. Найдите свой собственный путь к просветлению, Водолеи. Пока одни предпочитают традиционный путь солнца, другие находят радость в путях матери-луны. Прислушайтесь к себе и выберете тот ритуал, который резонируют с вами. Кто сказал, что ранний утренний йога-сэш не может сопровождаться часом диких танцев под дождем?

Космический совет: выберите для себя тот ритуал, что резонирует с вашей душой.

Рыбы — гороскоп сегодня, 16 мая

Рыбы, пришло время выбирать. Не каждый человек / проект заслуживает вашего внимания. Не распыляйтесь по пустякам. Учитесь ценить свое время и ресурсы. Рыбы, которые плавали на территории «может быть» и «давайте посмотрим», не забывайте о знаках. Если бы те люди хотели закрепиться в вашей жизни, они бы давно за это боролись.

Космический совет: не каждый человек / проект заслуживает вашего внимания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову заподозрили в сектантстве и сатанизме.