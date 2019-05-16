Рада утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского

Верховная рада назначила дату инаугурации Владимира Зеленского на 20 мая, хотя избранный президент настаивал на 19 мая. За 20 мая проголосовали 315 депутатов.

В украинском парламенте было зарегистрировано несколько дат для приведения к присяге Зеленского — 17, 19, 20, 26, 28 мая и 1 июня. Сам избранный президент настаивал на 19 числе и заявлял, что действующие власти пытаются отсрочить церемонию, чтобы лишить его права роспуска Верховной рады. За 20 мая проголосовали 315 депутатов.

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30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского избранным президентом Украины. Шоумен победил во втором туре с рекордными 73,22%, действующий глава государства Петр Порошенко набрал 24,45%.