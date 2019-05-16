В числе пострадавших от авиаудара по столице Йемена Сане есть две россиянки, сообщает Associated Press со ссылкой на йеменский минздрав.

Состояние женщин и другие обстоятельства их пребывания в стране не уточняются.

Отмечается, что в результате налета ВВС арабской коалиции на столицу государства погибли не менее шести человек, из которых двое — дети. Целью атаки были позиции мятежников-хуситов, однако удар пришелся и на гражданские кварталы.

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Противостояние между правительственными силами и мятежникам продолжается в Йемене с августа 2014 года. Наибольшую активность оно получило год спустя, когда в страну вторглись силы коалиции, возглавляемые Саудовской Аравией. Операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали девять стран. В их числе — Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры последствий авиаудара в Йемене в начале августа. Жертвами атаки стали по меньшей мере 29 детей.