Две россиянки пострадали при авиаударе в Йемене — видео

, 13:10 Видео 95

В результате атаки ВВС арабской коалиции по столице государства Сане есть погибшие и пострадавшие.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: AP MEDIA PORT

В числе пострадавших от авиаудара по столице Йемена Сане есть две россиянки, сообщает Associated Press со ссылкой на йеменский минздрав.

Состояние женщин и другие обстоятельства их пребывания в стране не уточняются.

Отмечается, что в результате налета ВВС арабской коалиции на столицу государства погибли не менее шести человек, из которых двое — дети. Целью атаки были позиции мятежников-хуситов, однако удар пришелся и на гражданские кварталы.

Видео: смертельное столкновение самолетов в небе над Калифорнией

Противостояние между правительственными силами и мятежникам продолжается в Йемене с августа 2014 года. Наибольшую активность оно получило год спустя, когда в страну вторглись силы коалиции, возглавляемые Саудовской Аравией. Операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали девять стран. В их числе — Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры последствий авиаудара в Йемене в начале августа. Жертвами атаки стали по меньшей мере 29 детей.

Читайте также

Взяты пробы ДНК у родственников всех пассажиров, погибших в Шереметьево

Опубликован список выживших пассажиров Superjet-100 в «Шереметьево»
+15° Днём +16°
Ночью +6°
64.56
-0.29 72.37
-0.32
Гороскоп на 16 мая: Девы, перестаньте уворачиваться от стрел Амура!

Последние новости

15:35
Украинская националистка поперхнулась кофе, услышав «Катюшу»
15:25
«Анорексия!» — поклонники пришли в ужас от худобы Анны Курниковой
15:17
Видео: 17 очагов пожаров зафиксировано в Хабаровском крае
15:02
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с маршруткой в Петербурге
14:55
Фигуристка Загитова утешила плачущую восьмилетнюю поклонницу — фото
14:43
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
14:37
«Шампунь кончился» — Мельникова рассказала о причинах «лысой стрижки»
14:25
Мадонну не пустили на репетицию финала «Евровидения»
14:13
Дуров объяснил, почему пользователи WhatsApp никогда не будут защищены
14:11
«90210», «Твин Пикс», «X-Files» — зачем США снимают ремейки легендарных сериалов
14:01
«Давайте скинемся на лифчик» — Глюкозу раскритиковали за откровенный образ
13:52
Украинская рок-звезда Вакарчук объявил об участии в выборах в Верховную Раду
13:40
Олег Газманов рассказал о многолетней борьбе со страшным недугом
13:25
Паркер или Энистон? Барановская в новом образе опубликовала фото из постели
13:17
Маршрутное такси врезалось в дерево в Петербурге, есть пострадавшие
13:10
Две россиянки пострадали при авиаударе в Йемене — видео
13:00
«Где маникюр к изумрудам?»: Шикарные украшения Пеговой вызвали насмешки в сети
12:47
Вертолет Ми-2 совершил вынужденную посадку в Подмосковье
12:46
«С бабушкой сфоткался?» — Тарзан опубликовал фото Наташи Королевой без фильтров
12:31
Вертолет «Робинсон-44» совершил жесткую посадку в Воронежской области

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Телезрители столицы смотрят Пятый канал сутки напролет!

В понедельник, 13 мая, Пятый с долей 6,7% занял третье место в московском телеэфире среди федеральных каналов в аудитории «Все 25-59» за сутки в целом.

Для рекламодателей

Новости канала

Воскресная премьера на Пятом: «Моя правда. Сергей Лазарев. В самое сердце»

Певец Сергей Лазарев эксклюзивно и откровенно расскажет о жизни и творчестве — только в «Моей правде» на Пятом канале.

5-tv.ru

Пресса о компании

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий Promax

Опубликован список финалистов одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга Promax Awards Global Exellence 2019.

5-tv.ru

Таблоид

«По гамбургерному счету» — ТОП-5 мест с лучшими бургерами Петербурга

Бургер — это давно уже не «котлета в булке», а целая философия, не лишенная гурманства и эстетства. Какой он — идеальный бургер? На поиски для 5-tv.ru отправилась ресторанный критик Таисия Токовая.

Про еду