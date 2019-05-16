Паркер или Энистон? Барановская в новом образе опубликовала фото из постели

Телеведущая Юлия Барановская решилась на резкие перемены в жизни. Барановская выложила в Instagram фото, на котором она лежит в постели с покрашенными волосами — ведущая решила стать блондинкой. В подписи она благодарит стилистов за эксперимент и задает вопрос подписчикам.
«Идет мне быть блондинкой? Да или нет?» — спрашивает Юлия.
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Подписчики Барановской были в восторге и нашли несколько неожиданных сравнений.
«На Сарру Джессику Паркер похожи»
«Очень идет, я даже вас не узнала. Разбогатеете»
«Да, вам идет быть блондинкой»
«Ну, здравствуй, Энистон»
«Да, блондинкой вообще шик очень идет», — делятся мнением фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Барановская исполнила зажигательный танец на московской улице.