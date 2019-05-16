Паркер или Энистон? Барановская в новом образе опубликовала фото из постели

Телеведущая Юлия Барановская решилась на резкие перемены в жизни. Барановская выложила в Instagram фото, на котором она лежит в постели с покрашенными волосами — ведущая решила стать блондинкой. В подписи она благодарит стилистов за эксперимент и задает вопрос подписчикам.

«Идет мне быть блондинкой? Да или нет?» — спрашивает Юлия.

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Подписчики Барановской были в восторге и нашли несколько неожиданных сравнений.

«На Сарру Джессику Паркер похожи»

«Очень идет, я даже вас не узнала. Разбогатеете»

«Да, вам идет быть блондинкой»

«Ну, здравствуй, Энистон»

«Да, блондинкой вообще шик очень идет», — делятся мнением фолловеры.

Instagram @baranovskaya_tv

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Барановская исполнила зажигательный танец на московской улице.