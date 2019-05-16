«Лето в городе!»: Гагарина без бюстгальтера порадовала подписчиков

Полина Гагарина снялась в откровенном наряде в фотосессии на крыше. На двух фотографиях певица предстала в коротком топе и высоких шортах — подписчики заметили, что на девушке нет бюстгальтера.
«Лето в городе! Как же хорошо в Москве», — подписала Гагарина.
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Подписчики остались в восторге от Гагариной и завалили ее комплиментами.
«Я таю. Идеальная. Нет слов»
«Какая же красотка»
«Я кажется влюбилась»
«Говорю это в тысячный раз — вы невероятно красивая!» — написали фолловеры под фото.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Гагариной показал сына певицы от первого брака.