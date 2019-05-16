«Лето в городе!»: Гагарина без бюстгальтера порадовала подписчиков

Полина Гагарина снялась в откровенном наряде в фотосессии на крыше. На двух фотографиях певица предстала в коротком топе и высоких шортах — подписчики заметили, что на девушке нет бюстгальтера.

«Лето в городе! Как же хорошо в Москве», — подписала Гагарина.

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