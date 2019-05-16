Похоронные фокусы: В Петербурге родственники платят за «очередь на тот свет»

В настоящий конвейер по зарабатыванию денег превратился один из моргов Петербурга. Безутешных родственников запугивали длительными сроками ожидания и требовали тысячи и тысячи за ускорение «процесса». Получается, что бесплатные услуги превратились в платные.

Как сообщается в СМИ, таким образом было получено 125 миллионов рублей. К слову, «чудеса» в петербургском бюро судебно-медицинской экспертизы происходили и раньше. Несколько лет назад там даже практиковали маги и волшебники.

Стали известны результаты расследования по делу о смерти актера Марьянова

В похоронных фокусах разбирался Артур Ломидзе.

Волна скандалов с ритуальными компаниями прокатилась большой волной за последний год. Так, 5-tv.ru рассказывал о заведении сразу нескольких уголовных дел по факту качества работы сотрудников морга в Костроме.