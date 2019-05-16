Стали известны результаты расследования по делу о смерти актера Марьянова

, 18:28 18

Следователи выяснили, почему директор реабилитационного центра запретила вызывать «скорую помощь», когда 47-летний артист стал жаловаться на плохое самочувствие.

Фото: Instagram @dmitry_marianov_official

В Следственном комитете России по Московской области отчитались о завершении расследования в отношении руководителя клиники «Феникс», где скончался актер театра и кино Дмитрий Марьянов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на СК РФ, 15 октября сотрудники центра получили от Марьянова жалобы на плохое самочувствие и боль в ноге, после чего не менее десяти раз обращались с этой информацией директору. Однако женщина запретила подчиненным вызывать «скорую» для актера. В итоге медиков вызвал сосед актера по палате.

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Следователи пришли к выводу, что руководство «Феникса» осознавало опасность дальнейшего нахождения Дмитрия Марьянова в стенах центра, но намеривалось продолжить «лечение». При этом было известно, что актер не мог самостоятельно обратиться в больницу. В результате он скончался от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены и массивной кровопотери.

В ходе расследования были допрошены более 50 свидетелей и проведены две комплексные судебно-медицинские экспертизы. В ближайшее время материалы уголовного дела поступят в суд.

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