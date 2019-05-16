Путин сообщил об обновлении орбитальной группировки спутников

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 мая, на военном совещании в Сочи заявил об увеличении в 1,5 раза и обновлении на 80% российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения за последние годы, сообщает Интерфакс.

«От способности эффективно решать в космосе задачи, связанные с обеспечением безопасности, напрямую зависит сохранение стратегической стабильности и военного паритета. За последние шесть лет была проведена большая работа по совершенствованию российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения», — сказал Владимир Путин.

По словам главы государства, Россия последовательно развивает космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.

«Благодаря его работе, за прошедшие три года своевременно, что называется, по нормативам, зафиксированы пуски более 150 баллистических ракет и ракет-носителей российского и иностранного производства», — заявил президент РФ.

По словам Владимира Путина, возможности орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи и навигационной системы расширены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал, как носил соседку на пятый этаж из-за поломки лифта.