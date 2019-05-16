Путин сообщил об обновлении орбитальной группировки спутников

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 мая, на военном совещании в Сочи заявил об увеличении в 1,5 раза и обновлении на 80% российской орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения за последние годы, сообщает Интерфакс.
По словам главы государства, Россия последовательно развивает космический эшелон системы предупреждения о ракетном нападении.
По словам Владимира Путина, возможности орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли, спутниковой связи и навигационной системы расширены.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин рассказал, как носил соседку на пятый этаж из-за поломки лифта.