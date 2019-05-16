Путин рассказал, как носил соседку на пятый этаж из-за поломки лифта

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 16 мая, на медиафоруме Общероссийского народного фронта заявил, что местные власти обязаны мгновенно реагировать на правдивые сюжеты в СМИ, сообщает ТАСС.

Глава российского государства подчеркнул, что «просто обращения или выступления в прессе не могут быть основанием для расторжения контракта, каких-то других вещей гражданско-правового характера».

«Давайте прямо скажем: есть и недобросовестное использование средств массовой информации, есть разные люди: выступили, что-то написали или показали сюжет — а кто проверял на правильность этого сюжета или изложенной там информации?» — сказал Владимир Путин.

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Так президент России отреагировал на ситуацию в Пензе, где по причине длительного ремонта в многоквартирном доме ветераны войны семь месяцев не могли выйти на улицу и только после придания истории огласке в СМИ проблемы были решены.

«Я представляю, если люди в возрасте спуститься не могут. Я жил без лифта до 30 с лишним лет, соседку свою на руках носил на пятый этаж, потому что лифта не было, а она не могла подняться. Не каждый раз, конечно, но были такие случаи. Поэтому я прекрасно понимаю людей, которые оказались в такой ситуации. Безобразие!» — отметил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин призвал навести порядок в лесной отрасли.