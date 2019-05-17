Звезда сериала «Султан моего сердца» возмутилась поведением турецких мужчин

, 13:42 Фото 461

Актриса Александра Никифорова поразмышляла над тем, почему мужчины, живущие в Турции, ищут себе жену среди иностранных красавиц.

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Фото, видео: Instagram @alexandra_nikiforova_official

Российская актриса Александра Никифорова, известная своей ролью в сериале «Султан моего сердца», опубликовала на своей странице в Instagram очередной пост, в котором затронула волнующую тему. Звезда призналась, что считает турецких девушек очень красивыми, и потому искренне не понимает, как молодые люди, проживающие в этой стране, могут искать себе спутницу среди иностранок.

«Какие в Турции потрясающе красивые девушки! У всех ровная бархатная кожа, очень густые волосы, глазки — угольки! И что их мужчинам еще надо? Блондинок голубоглазых — зачем?!» — возмутилась теледива.

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Поклонники Никифоровой не согласились с артисткой. В комментариях они выдвинули собственные версии насчет того, почему мужчины в Турции заглядываются на туристок.

«Потому что нет у них блондинок с глазами цвета неба!»

«Потому что наши девушки самые красивые в мире!»

«Потому что голубоглазые блондинки самые красивые, умные, добрые и хорошие!» — высказались пользователи.

Не обошлось и без комплиментов самой Никифоровой.

«Какие же у вас необыкновенно красивые и проникновенные глаза!»

«Саша, ты всегда свежа и прекрасна».

«У нашей Саши глаза цвета моря», — отметили подписчики.

Instagram @alexandra_nikiforova_official

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александра Никифорова сразила поклонников татуировкой на ноге.

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