Актриса театра и кино Ирина Пегова после успешной премьеры спектакля «Бег» Михаила Булгакова на сцене МХТ имени Чехова решила побездельничать. В своем Instagram она сообщила об этом поклонникам, опубликовав очень уютное фото постели у окна, на котором стоит букет белых пионов в старинном кувшине. Самой Ирины на снимке нет.

«Что? День лени? День и отдыха и Релакса?» — подписала Пегова фотографию.

instagram @ pegovairina

Подписчики за актрису порадовались и единодушно поддержали ее в намерении отдохнуть.

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«Почему бы и нет? Обстановка располагает».

«И лениться иногда полезно!»

«Заслужила!»

«А где же Ира?»

«Вот это Ирочка то, что надо! Отдых прежде всего! Отлично провести время!»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда сериала «Акушерка» Ирина Пегова испугала поклонников своим усталым видом на фотографии без макияжа.