Беглов пообещал замедлить рост цен на «коммуналку» в Санкт-Петербурге — видео

, 16:26 Эфирная новость 25

Тарифы на коммунальные услуги и проблемы в сфере ЖКХ оказались самыми частыми темами жалоб петербуржцев властям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Рост тарифов на коммунальные услуги и проблемы в сфере ЖКХ — самые частые жалобы, с которыми к власти обращаются петербуржцы. За прошедшие месяцы правительство города отреагировало на огромное количество обращений. Об этом глава Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире телеканала «78». 13 тысяч жалоб адресованы лично ему. Проанализировав ситуацию, в Смольном решили сделать все возможное, чтобы замедлить рост цен «на коммуналку».

«Мы должны максимально удешевить энергоресурсы, притормозить индексацию тарифов. Это первый этап. Первые результаты у нас уже есть. Тарифы на воду планировалось повысить на 12%, в итоге они выросли всего на 7%. Рост тарифов на теплоснабжение удалось сократить с 44% до 11%, с их заморозкой до 1 июля 2020 года», — сказал Беглов.

Коснулся действующий губернатор Петербурга и проблем многодетных семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. По мнению Александра Беглова, им надо предоставлять квартиры только в благоустроенных кварталах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в четверг, 16 мая, глава Санкт-Петербурга Александр Беглов обрисовал стратегию развития города депутатам Законодательного собрания.

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