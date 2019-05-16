Петровский размах: Беглов обозначил стратегию развития Петербурга и сумму финансирования

, 5:01 Эфирная новость 100

На то, чтобы сделать Северную столицу лучшим городом России потребуется один триллион рублей.

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Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Александр Гальперин

Сохранить исторический облик, но стать лучшим городом России. Это цель для Петербурга. Александр Беглов, выступая перед Законодательным собранием, обрисовал стратегию развития Северной столицы. Это новые линии транспорта, новая техника — чтобы город не парализовало после снегопадов — это больницы без очередей, детские садики возле дома, и чтобы на окраинах не просто скворечники, а полноценно организованная жизнь.

Город-сказка, город-мечта. Сколько на это потребуется времени, сил и денег? Подробности в видеосюжете Юлии Майдановой.

В своем стремлении сделать Санкт-Петербург еще лучше власти города не забыли и о главном российском преобразователе, основателе Северной столицы. Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Петербурге планируют отметить 350-летний юбилей Петра I.

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