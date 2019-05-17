Владимир Путин рассказал о перспективах лазерного оружия в XXI веке

Владимир Путин на совещании по военной тематике в Сочи заявил, что лазерное оружие в XXI веке будет определять потенциал российской армии и флота. В связи с этим президент подчеркнул, что крайне важна «своевременная реализация проектов» по разработке таких вооружений.

Владимир Путин предложил обсудить работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники. Президент подчеркнул, что такие комплексы еще недавно можно было встретить только в фантастических рассказах.

Кроме того, Путин предложил рассмотреть практические испытания лазерного оружия «Пересвет» и гиперзвуковой установки «Кинжал».

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие поручения раздал Путин по итогам форума в Сочи и что уже выполнено.