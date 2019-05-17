Видео: Какие поручения раздал Путин по итогам форума в Сочи и что уже выполнено

Следственный комитет проверяет информацию о неработающих лифтах в Пензе, из-за которых в течение семи месяцев ветераны Великой Отечественной не могли выйти из дома.

Историю о недобросовестных подрядчиках Владимиру Путину накануне рассказали региональные журналисты во время медиа-форума, прошедшего в Сочи. Молниеносная реакция последовала всего через несколько часов после беседы российского президента с репортерами. Еще одна проблема — детские площадки.

Журналисты рассказывали, как в Рязани потратили деньги на канатный городок. Но построить его почему-то забыли. Президент назвал это наглостью и выразил надежду, что следователи разберутся в проблеме. В тот же день началась проверка.

«Следователи выяснят, как расходовались бюджетные средства, а также дадут оценку действиям должностных лиц, принимавших решения, касающихся строительства данных объектов. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в следственных органах.

Еще один пример Иркутская область. Окружение губернатора там долгое время закрывало глаза на вырубку байкальских заповедников. А потом начались лесные пожары. Есть мнение, что два события могут быть связаны между собой. Президент «этот факт не исключил». Прокуратура начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обсуждалось на медиафоруме «Правда и справедливость» в Сочи.