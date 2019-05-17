Ubisoft бесплатно раздает симулятор зимних видов спорта

Разработчик видеоигр Ubisoft устроил бесплатную раздачу игр — на этот раз пользователям сервиса Uplay даром достанется базовая версия Steep. Эта игра — симулятор зимних видов спорта, она будет доступна совершенно бесплатно в базовой версии для пользователей Uplay. Акция ограничена — получить свой Steep можно до 21 мая.

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В январе эту же игру раздавали владельцам PS Plus — платной подписки, расширяющей возможности Play Station. Ожидается, что такой же щедрости от Ubisoft вскоре дождутся пользователи Xbox Live Gold на Xbox One.

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