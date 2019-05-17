«Я думала, это Асмус» — поклонники Юлии Ковальчук в недоумении от ее нового селфи

, 14:41 Фото 213

Пост, в котором певица объясняет свое периодическое отсутствие в соцсетях, также многих удивил.

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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk

Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников очередным постом в Instagram, в котором объясняет свое периодическое отсутствие в соцсетях цитатой психолога Людмилы Петрановской.

«Сколько людей бесконечно постят в соцсетях фото и отчеты о каждом своем дне, о любой детали своей жизни, словно без ответных лайков не вполне уверены, что у них и правда есть лицо, фигура, машина, дача, кошка, ребенок и пирог с ягодами на десерт», — приводит Юлия показавшееся ей близким изречение Петрановской.

Кое-кто из подписчиков согласился с такой точкой зрения:

«А где же Ира?» — Пегова решила немного побездельничать

«Я бы еще добавила фразу из сериала: некоторым недостаточно иметь все. Им еще нужно, чтобы кто-то, у кого этого нет, им завидовал».

У большинства же она вызвала иронию.

«Каким образом близка? У вас публикаций 3654, для вас это пропала?»

«Слишком заумно. Думаю, все гораздо проще. Хвастовство».

«Полная фигня. Лишний раз доказывает, что любому психологу нужен психолог».

Кроме того поклонники не узнали бывшую солистку группы «Блестящие» на очередном опубликованном ею селфи, отметив поразительное сходство Ковальчук на этом снимке с Кристиной Асмус.

«Очень похожа на Кристину Асмус»

«Я думала, это Асмус»

«Подумала, почему у меня Асмус в ленте, если я на нее не подписана»

«Здесь похожа на К. Асмус».

«Не могу понять, что поменялось, но я не узнаю Юлию», — пишут комментаторы.

Instagram @juliakovalchuk

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков отметили годовщину своего романа.

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