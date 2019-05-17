Глава МИД Украины Павел Климкин подал в отставку

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Министр собирается направить заявление в Раду после инаугурации Зеленского.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS

Министр иностранных делу Украины Павел Климкин подал в отставку — он сообщил об этом в видеообращении на своей странице в Facebook. Климкин пояснил, что уже написал заявление и готовится подать его в Верховную раду после инаугурации Владимира Зеленского, которая состоится в понедельник 20 мая.

«У него (Зеленского — прим. ред.) должно быть право на свою внешнеполитическую команду, на построение внешнеполитической стратегии», — сказал Климкин.

Министр уточнил, что готов помочь новой власти там, где «сходятся их точки зрения». Климкин обозначил свои планы на будущее — он заявил, что собирается участвовать в выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся в ноябре 2019 года. О своем желании уйти в отставку также заявил секретарь СНБО Александр Турчинов — он хочет покинуть пост до инаугурации Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России.

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