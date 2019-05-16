Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Украина впервые за долгие годы не будет представлена на министерском заседании Совета Европы, пишет RT.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отменил свою поездку на сессию СЕ в Хельсинки из-за решения по «российскому вопросу», сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба. Ранее комитет министров СЕ поддержал решение о возвращении РФ по чрезвычайной процедуре.

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Как ожидается, 17 мая Совет окончательно одобрит восстановление российского представительства в организации. Против этого и выступал Киев.

Российские делегаты в ПАСЕ были лишены права голоса после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российском постпреде в СЕ, который рассказал о вариантах разрешения ситуации в организации.