Видео: Путин гарантировал дальнейшее финансирование научных исследований

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 мая, в ходе встречи с молодыми учеными и получателями мегагрантов заверил в обеспечении дальнейшего «ритмичного финансирования» научных исследований, сообщает ТАСС.
«
Глава российского государства подчеркнул, что источник финансирования для этого определен.
«
Программа мегагрантов (Постановление Правительства Российской Федерации № 220 от 09 апреля 2010 г. — Прим.ред.) направлена на привлечение ведущих мировых ученых в российские вузы и научные организации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал о перспективах лазерного оружия в XXI веке.