Видео: Путин гарантировал дальнейшее финансирование научных исследований

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 мая, в ходе встречи с молодыми учеными и получателями мегагрантов заверил в обеспечении дальнейшего «ритмичного финансирования» научных исследований, сообщает ТАСС.

« Мы на первом этапе обеспечили такое ритмичное финансирование, гарантирую, что это будет и в дальнейшем », — сказал Владимир Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что источник финансирования для этого определен.

« Он определен, он достаточный для работы подобного рода, и никаких проблем с финансированием я здесь не вижу, кроме одной. Эти исследования должны быть интересными, устремленные в будущее, результаты которых создают дополнительные возможности развития », — отметил Владимир Путин.

Программа мегагрантов (Постановление Правительства Российской Федерации № 220 от 09 апреля 2010 г. — Прим.ред.) направлена на привлечение ведущих мировых ученых в российские вузы и научные организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал о перспективах лазерного оружия в XXI веке.