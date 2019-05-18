Бывшую солистку группы «ВИА Гра» Анну Седокову упрекнули в чрезмерном увлечении услугами пластических хирургов, пишет Утро.ру.
Певица опубликовала видео перед концертом в Москве и поинтересовалась у подписчиков, какую прическу сделать перед выходом на сцену.
«Вот думаю, сегодня на концерт быть с прямыми волосами или с натуральными кудряшками, как на концертах, на море?» — спросила Анна.
Пока одни пользователи голосовали за один из представленных вариантов, другие раскритиковали Седокову за неестественную красоту:
«Такая вся накаченная… ничего уже своего не осталось»;
«Слишком много пластики, и нет голоса»;
«Такая хорошенькая была, а эти губы накачанные лишнее»;
«Аня перебор, ты не такая»;
«Ты стала похожа на Машу Распутину»;
«Такая хорошенькая была, а эти губы накачанные лишнее».
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