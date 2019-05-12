Седокова порадовала поклонников фото в красных чулках и белье

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова порадовала поклонников новым соблазнительным снимком в Instagram, на котором она запечатлена в красном кружевном нижнем белье и красных чулках.

«Захотелось выложить, хотя обещала себе этого не делать. Хотя я многое себе обещала…», — призналась певица.

Instagram @annasedokova

Подписчики 36-летней мамы троих детей, как водится в таких случаях, разделились на восхищающихся и порицающих.

«Огонь!»

«Иронично, со смыслом и безумно смело и сексуально!»

«Дьяволица!»

«Такая невероятная! Смелая, живая, красивая».

«Что бы там ни говорили всякие ква-ква, Аня, вы прекрасны», — пишут одни.

«Анна, почему вы всегда голая? Как открытая книга… А где же загадка? Чрезмерная озабоченность тоже отпугивает».

«Анна, все уже поняли, что у вас красивое тело, можно что-нибудь уже другое? Есть еще какие-то успехи у вас?»

«Звезды забыли, что они певицы… Красивые певицы… И фото их стали как порнозвезд», — возмущаются другие в комментариях, которых за сутки набралось почти тысяча.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Седокова поддразнила критиков провокационным видео из бассейна.