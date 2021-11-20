Ученые сделали неожиданный вывод о пользе сыра

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Алиса Маркова
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Исследование, в котором принимали участие полторы тысячи добровольцев, показало ошибочность мнения ряда авторитетных диетологов.

Ученые сделали неожиданный вывод о пользе сыра

Фото: www.globallookpress.com

Сотрудники Университетского колледжа Дублина рассказали о новых полезных свойствах сыра, о которых стало известно в ходе масштабного эксперимента. Так, выяснилось, что с помощью этого продукта можно уменьшить объемы талии и предотвратить рак печени.

Исследование, в котором принимали участие почти 1,5 тысячи человек показало, что сыр не всегда повышает уровень холестерина, как считалось раньше. Кроме того, значительное увеличение в организме насыщенных жирных кислот после приема пищи позволяло отказаться от частых перекусов. В результате многие добровольны заметно похудели.

Ученые также сообщают, что сыр полезен при низком артериальном давлении и способен предотвратить рак печени. Дальнейшее изучение позволит дать более точные данные о свойствах этого молочного продукта, пишет «Медикфорум».

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