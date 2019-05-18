Указ о роспуске Верховной Рады появился в сети вечером 17 мая. Ожидается, что документ, подготовленный командой Владимира Зеленского, будет подписан в день инаугурации.

Как сообщает портал «Страна.UA», досрочное прекращение полномочий Рады связано с распадом правящей коалиции в феврале 2016 года. После этого оставшиеся фракции, «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт», так и не набирали необходимого кворума в 226 депутатов.

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Источник из команды избранного президента Украины отметил, что решение о роспуске парламента еще не принято окончательно. Если это произойдет, внеочередные выборы будут назначены на 14 июля 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пять президентов подтвердили участие в инаугурации Владимира Зеленского в воскресенье, 20 мая.