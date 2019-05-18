Поклонники дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина отыскали в архиве смешное семейное видео и опубликовали его на фан-странице Лизы. На записи юморист и его маленькая дочка сидят за столом среди вороха бумаг с непонятными картинками и груды пластиковых частей чего-то целого.

«Мы с Лизой собираем трек. Я бы сказал, это не трек, это трэш», — объясняет происходящее Галкин.

«Это треш такой, что папа не может собрать», — вторит ему девочка.

«Нет, ну, папа может собрать. Просто Китай произвел трек, не удосужившись подробные инструкции оставить», — оправдывается звездный родитель.

Подписчики не устают умиляться очарованию ребенка и восхищаются Максимом Галкиным, который представляется им идеалом отца.

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«Терпение!»

«Мы собирали подобный. Я думала, со мной что-то не так…»

«Выбросьте этот трек. Жуть жуткая, и не покупайте такие, лучше доплатить и купить хотя бы белорусские, или что-то европейского качества. Закажите Филиппу, он привезет с радостью»

«Папа может все! Гарри надо подключить, он тоже мастер на все руки!»

«У меня трое внуков! Но когда я смотрю эту чудную девочку у меня сердце заходит, от умиления к ней!»

«Оба чуда — маленькое и большое», — пишут комментаторы.

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