Песня Сергея Лазарева взорвала чарты iTunes 11 стран Европы

Песня представителя России на конкурсе «Евровидение-2019» Сергея Лазарева попала в хит-парады iTunes 11 европейских стран. Исполненная им композиция Scream пользуется популярностью не только на родине, но и в Швеции, Греции, Норвегии, Литве, Швейцарии, Австрии, Польше, Дании, Нидерландах и Бельгии.

Кто выиграет «Евровидение-2019» — ТОП-5 фаворитов

Европейская публика также по достоинству оценила песни швейцарца Луки Хэнни, голландца Дункана Лоуренса и норвежской группы KEiiNO. Их хиты активно слушают и покупают в цифровом формате в 21 стране, говорится на сайте Eurovision Tracker.

«Евровидение-2019» проходит в израильском Тель-Авиве. Финальный концерт состоится вечером в субботу 18 мая. Сергей Лазарев выйдет на сцену пятым по счету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Google определил победителя «Евровидения» по запросам в поисковике.