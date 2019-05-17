Видео: Google определил победителя «Евровидения» по запросам в поисковике

До финала «Евровидения» еще целые сутки, а имя наиболее вероятного победителя музыкального конкурса стало известно уже в пятницу, 17 мая. Его определила корпорация Google.

Как сообщили в пресс-службе компании, ТОП-10 главных кандидатов на заветную статуэтку Google составил исходя из запросов, которые делали пользователи поисковой системы, передает телеканал «360». Так, в десятку самых «загугленных» конкурсантов вошли исполнители из Нидерландов, Белоруссии, Кипра, Швейцарии, Италии, Сан-Марино и Швеции. Российский участник — Сергей Лазарев — попал в ТОП-3 возможных лидеров.

Однако чаще всего юзеры интересовались Билалом Хассани, андрогинным певцом из Франции. В полуфиналах молодой человек не выступал: как участник от страны-основательницы «Евровидения» Билал прошел в финал, минуя отборочный тур.

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Как сообщал ранее 5-tv.ru, букмекеры тоже не предполагают, что российский кандидат станет победителем «Евровидения» в Тель-Авиве. Сергею Лазареву эксперты отвели только четвертое место в турнирной таблице.