«Белиберда»: Пушков прокомментировал слова Зеленского о возвращении Крыма

Спикер Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание избранного президента Незалежной Владимира Зеленского вернуть Крым. Как отметил Пушков на своей станице в Twitter, слова нового главы Незалежной могут оказаться «белибердой».

Также Пушков выразил сомнение в том, что громкие заявления Зеленского когда-либо обретут материальную форму. По мнению члена Совфеда, демагогия может оказаться «единственной зоной», в которой украинский лидер сможет проявить свои таланты.

«Не удивлюсь, если весь запал нового президента Украины уйдет в демагогию — в пустые разговоры о „достоинстве и чести“, „освобождении родины крымских татар“ от некой оккупации и прочую риторическую белиберду», — высказался Пушков в микроблоге.

Сам Зеленский тем временем активно готовится к собственной инаугурации. Команда нового президента Украины уже подготовила указ о роспуске Верховной рады.