Видео: Агрессивный мужчина напал на Арнольда Шварцнеггера в ЮАР

Неизвестный мужчина напал на голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварцнеггера в субботу, 18 мая, во время соревнований в городе Сэндтон Южной Африки. Некоторое время артист наблюдал за состязаниями по бодибилдингу, а после встал со своего места, чтобы записать спортсменов на видео.

В этот момент к нему сзади подбежал агрессивный мужчина, резко подпрыгнул и ударил Шварцнеггера ногами по спине. В результате актер упал. На место тут же подоспела охрана и задержала «обидчика».

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После инцидента кинозвезда быстро пришел в себя и занял прежнее место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Арнольд Шварцнеггер перенес операцию по замене катетерного клапана.