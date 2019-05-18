«Жду Уилла Смита»: Асмус дала Харламову новый повод для ревности

Российская актриса Кристина Асмус, известная по телесериалу «Интерны», в очередной раз озадачила фанатов. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram фотографию посреди песков в Объединенных Арабских Эмиратах, под которой оставила интригующую подпись.

«Жду Уилла Смита», — написала теледива, чем спровоцировала бурные обсуждения вокруг публикации.

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Подписчики Асмус пришли в недоумение: как артистка, находясь замужем, может оставлять такие неоднозначные комментарии. Поклонники посоветовали актрисе не давать лишних поводов для ревности мужу Гарику Харламову. К тому же, не так давно кинозвезда уже заставила супруга волноваться, опубликовав соблазнительное фото на «чужом» диване.

Некоторые фанаты осудили актрису и раскритиковали ее поведение. Другие, в свою очередь, не удержались от шуток.

«Гарик летит! Стой, Кристина, не двигайся!

«Гарик в курсе?»

«Жди Гарика!»

«Не изменяй мужу, не по христиански это».

«Твой Уилл Смитт — это Гарик Харламов». — отметили пользователи.

Instagram @asmuskristina

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус покорила поклонников идеально выполненным сальто.