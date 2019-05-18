Зеленский пообещал «создать неудобства» Раде

Будущий президент Украины Владимир Зеленский принес извинения жителям Незалежной за возможные неудобства, связанные с его инаугурацией. В связи с прибытием на церемонию гостей из-за рубежа в Киеве вводятся временные ограничения движения по нескольким автомагистралям. Соответствующее предупреждение ранее распространила патрульная полиция. В сложившейся ситуации Зеленский обвинил депутатов Верховной рады.

«Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19 мая, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблемы и пробки для киевлян. Ну уже Рада как проголосовала, так и проголосовала, что тут жаловаться», — заявил будущий президент в своем видеообращении в Facebook.

При этом Зеленский не только извинился за парламентариев, но и пообещал устроить им такие же «неудобства».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что команда Зеленского приготовила указ о роспуске Рады.