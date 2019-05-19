Как дольше сохранить внешний вид автомобиля— советы экспертов

Эксперты Speedme.ru назвали девять способов, как сохранить внешний облик автомобиля после нескольких лет эксплуатации. Не секрет, что многие внешние факторы, включая человеческий, пагубно влияют на привлекательность машины. По словам специалистов, поддерживать лакокрасочное покрытие (ЛКП) авто в идеальном состоянии абсолютно не составит труда.

Используйте микрофибру

При уборке автомобиля применяйте только салфетки из микрофибры, так как они мягче любого другого типа ткани, а также качественнее впитывают жидкость. Кроме того, такие полотенца практически не оставляют следов и царапин на ЛКП.

Не используйте сухую ткань

Протирая машину, всегда обращайте внимание на то, чтобы кусок ткани не оставался сухим и был чистым. Это избавит ЛКП вашего авто от разводов и царапин, которые могут оставить микрочастицы пыли и грязи. Из-за этого кузов будет выглядеть более матовым.

Применяйте защитную пленку

Тем, кто часто передвигается на машине по загородным трассам, эксперты советуют использовать бронепленку. Причем нанести ее стоит сразу после приобретения нового автомобиля, как минимум на капот и передний бампер. Так называемое ламинирование убережет покрытие кузова от сколов, царапин и другого абразивного воздействия в плотном потоке транспорта на шоссе.

Не накрывайте грязную машину защитным чехлом

Если вы используете защитный чехол для автомобиля, всегда следите за тем, чтобы машина была чистой. Частицы пыли и грязи могут с легкостью оставить царапины на ЛКП.

Накрывайте автомобиль во время длительной парковки

Если вы собрались в длительную командировку или в отпуск, а ваша машина стоит возле дома или на парковке, позаботьтесь о том, чтобы накрыть его чехлом и уберечь от яркого солнечного света.

Используйте качественный автомобильный шампунь

Несмотря на то, что эксперты не советуют часто использовать автошампунь, по их словам, применение этого средства хотя бы раз в месяц будет способствовать сохранению первоначального внешнего вида машины. Специалисты подчеркивают, что использование при мойке авто шампуня для волос или средства для мытья посуды может нанести ущерб ЛКП.

Пользуйтесь услугами только профессионального детейлинг-центра

Многие автовладельцы предпочитают сэкономить на полировке кузова и выполняют эту работу сами — кустарным способом. Эксперты настаивают — лучше воспользоваться услугами профессионалов по детейлингу. Помимо прочего, частое проведение этой процедуры вредит лакокрасочному покрытию. Полировку стоит проводить не чаще одного раза в полгода.

Мойте машину сверху вниз

При мойке автомобиля всегда используйте метод «сверху вниз», так как самые грязные элементы находятся, как правило, внизу. По словам специалистов, если промыть тряпкой бампер или крыло, а потом перейти к верхним элементам, то эти манипуляции опять же причинят вред покрытию кузова.

Сразу же избавляйтесь от следов древесного сока и продуктов жизнедеятельности пернатых на авто

Древесный сок и птичий помет при длительном воздействии на ЛКП ведут к необратимым последствиям. Эксперты советуют, как можно скорее избавляться от них, не оставляя эти «мелочи» на потом.

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